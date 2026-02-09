Collect&Go étend son service de livraison en Wallonie

Collect&Go, le service de courses en ligne de Colruyt Group, a ouvert son 250e point de retrait en Belgique. Parallèlement, le service étend sa zone de livraison à domicile en Wallonie à 215 codes postaux supplémentaires et élargit ses heures de retrait et de livraison.

« Continuer à investir »

Avec l’ouverture du tout dernier point de retrait à Saint-Servais (Namur), Collect&Go dispose désormais d’un réseau de 250 points de retrait, ce qui signifie que 93 % des ménages belges ont un point de retrait à proximité. À partir du 16 février, les clients pourront retirer leur commande dès 8 heures du matin, à condition de l’avoir passée la veille avant minuit. Les acheteurs pourront ainsi récupérer leurs courses avant le début de leur journée de travail.

À partir du 9 février, Collect&Go livrera à domicile dans 762 codes postaux en Belgique, dont 215 nouveaux codes postaux en Wallonie et à Bruxelles. Cela représente une couverture de 80 % de l’ensemble du pays, selon le détaillant. Ici aussi, les heures de livraison ont été élargies : désormais, les clients de Collect&Go peuvent se faire livrer leurs courses le samedi entre 10 h et 14 h, ou en semaine à partir de 10 h (au lieu de 12 h), et ce jusqu’à 20 h.

« Cette croissance n’est pas une finalité mais une étape : nous continuons d’investir pour rester au plus près de nos clients, anticiper leurs besoins et demeurer le partenaire le plus flexible et le plus performant », déclare Tom De Prater, responsable Collect&Go.