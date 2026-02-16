Colruyt et Mondelez à nouveau en désaccord : rayons vides de chocolat au lait Côte d’Or

Les négociations annuelles sur les prix entre Colruyt Group et Mondelez sont à nouveau difficiles. Colruyt et Okay n’ont plus de tablettes de chocolat au lait Côte d’Or, rapporte Het Nieuwsblad.

Nouveau conflit sur les prix

Ces dernières semaines, ceux qui cherchaient une tablette de chocolat au lait Côte d’Or dans un magasin Colruyt ou Okay se sont heurtés à des rayons vides. Le détaillant belge et le fabricant Mondelez ne sont pas (encore) parvenus à un accord sur les nouvelles conditions annuelles, ce qui a entraîné la disparition temporaire d’une partie de la gamme.

L’approvisionnement reste suspendu pour l’instant, a admis Colruyt Group à Het Nieuwsblad. « À l’heure actuelle, certains produits Côte d’Or sont effectivement temporairement indisponibles dans nos magasins », a déclaré la porte-parole Eva Biltereyst. « Nous sommes actuellement en pourparlers avec Mondelez et ces discussions sont constructives. Nous partons donc du principe que nous parviendrons bientôt à un accord et que les produits seront de nouveau disponibles dans nos magasins. »

Au printemps 2023, entre mai et juin, un conflit prolongé avait déjà opposé Mondelez et Colruyt Group. À l’époque, la quasi-totalité de la gamme avait fini par disparaître des rayons. Le prix du chocolat a fortement augmenté l’année dernière, les prix du cacao ayant atteint des niveaux records sans précédent. Aujourd’hui, les prix du cacao se normalisent sur le marché mondial, ce qui pourrait inciter les détaillants à faire pression pour que les prix à la consommation baissent également.