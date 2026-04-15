La Commission européenne vise Ferrero, le fabricant du Nutella

La Commission européenne enquête pour déterminer si Ferrero s’est rendu coupable de restrictions régionales injustifiées en matière d’approvisionnement. Le fabricant du Nutella confirme l’enquête et affirme coopérer pleinement.

Pratiques anticoncurrentielles

Lundi dernier, la Commission européenne a annoncé dans un communiqué de presse qu’elle « menait des inspections antitrust inopinées dans deux États membres auprès d’une entreprise active dans le secteur des confiseries au chocolat ». Il s’avère que l’entreprise en question est Ferrero : c’est ce qu’a confirmé le fabricant de Nutella et de chocolat Kinder lui-même à Reuters. L’entreprise affirme coopérer pleinement et mettre à disposition les informations demandées.