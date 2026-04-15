[En images] Aldi Süd opte pour un concept de magasin uniforme à l’échelle mondiale

Aldi Süd applique désormais un concept de magasin unique et uniforme à l’échelle mondiale, qui peut être adapté de manière modulaire aux différents formats de magasins et types de bâtiments dans chacune des cinq régions où le détaillant est présent.

Lancé aux États-Unis

Afin d’apporter plus de cohérence à son portefeuille immobilier à l’échelle internationale, Aldi Süd opte désormais pour un concept de magasin unique et mondial, modulable pour s’adapter à différents formats de magasins et types de bâtiments dans chacune des cinq régions où le détaillant est présent : les États-Unis, l’Australie, l’Allemagne, l’Autriche, ainsi que le Royaume-Uni et l’Irlande. Les tests ont déjà débuté en septembre 2025 à Aventura, en Floride, et se poursuivront aux États-Unis en 2026. À partir du deuxième trimestre 2026, les équipes locales d’Aldi dans les autres régions affineront le concept.