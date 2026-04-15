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Écrit par Stefan Van Rompaey
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Pourquoi Unilever débourse plus d’un milliard pour une marque de compléments alimentaires

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Food15 avril, 2026

À peine Unilever s’est-il séparé de ses principales marques alimentaires qu’il investit déjà plus d’un milliard dans une jeune marque qui commercialise des compléments alimentaires sains. Pourquoi ?

Consommation quotidienne

La dernière acquisition d’Unilever s’appelle Grüns, une marque de compléments alimentaires fondée en 2023. Selon des sources bien informées, la multinationale aurait déboursé plus d’un milliard de dollars pour cette jeune entreprise. Le produit ? Des bonbons gélifiés aux fruits à l’aspect attrayant, contenant 60 ingrédients naturels et sans arômes artificiels. Des superaliments, mais très accessibles et abordables.

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