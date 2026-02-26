Colruyt Group étend les heures d’ouverture des magasins Okay City le dimanche

Dans les centres touristiques de Gand, Anvers et Liège, les magasins Okay City, l’enseigne urbaine de Colruyt Group, resteront ouverts plus longtemps le dimanche. Selon le détaillant, les ouvertures dominicales sont un succès.

« Chiffre d’affaires moyen par caddie stable »

Depuis janvier, les magasins de proximité Okay du groupe Colruyt sont ouverts tous les dimanches de 8 h à 12 h 30. Dans les centres touristiques très fréquentés de Gand, Anvers et Liège, la chaîne sœur Okay City va désormais plus loin en gardant ses magasins ouverts tous les dimanches jusqu’à 19 h 30, y compris les jours fériés. « Ces sept magasins viennent s’ajouter aux six points de vente d’Anvers, Bruxelles, Gand et Blankenberge où ces horaires prolongés étaient déjà d’application », explique Jurgen Van Daele, responsable d’Okay City. « Ce test a démontré que l’élargissement des heures d’ouverture rencontre un réel succès. Nous étendons donc le nombre de magasins ouverts le dimanche après-midi. Il s’agit de points de vente situés dans des zones très fréquentées, où les clients attendent davantage de flexibilité. »

Selon Christophe Dehandschutter, directeur d’Okay, les ouvertures le dimanche sont un succès. « De nombreux clients étaient au rendez-vous dès le premier dimanche d’ouverture. Selon nos collaborateurs, l’ambiance est agréablement animée le dimanche, ce qui crée des conditions idéales pour faire ses courses. Ce ressenti se confirme dans les chiffres : chaque dimanche, le nombre de clients augmente de manière significative et nous accueillons également de nouveaux clients. Par ailleurs, nous constatons que le chiffre d’affaires moyen par caddie reste stable. Les clients ne viennent donc pas uniquement pour leurs pistolets ou leurs viennoiseries du dimanche ; ils considèrent désormais le dimanche comme une occasion supplémentaire de faire l’ensemble de leurs courses. Nous observons aussi une dynamique positive parmi les collaborateurs : ils apprécient l’atmosphère de travail le dimanche ainsi que le jour de congé supplémentaire en semaine. »