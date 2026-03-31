Colruyt met en service un véhicule de livraison autonome à Louvain

Collect&Go, le service de courses en ligne du groupe Colruyt, met en circulation à Louvain un petit véhicule de livraison électrique sans conducteur. Ce projet pilote, qui se déroule de mi-mai à août, est une première en Belgique : jamais auparavant un véhicule autonome n’avait circulé sur la voie publique sans itinéraire fixe.

Louvain, laboratoire d’essai

Au cours des prochains mois, Louvain servira de terrain d’expérimentation pour l’avenir de la livraison du dernier kilomètre en Belgique : toute personne résidant à l’intérieur du périphérique de la ville étudiante pourra se faire livrer ses courses Collect&Go à domicile par un véhicule autonome. Équipé de caméras et d’un radar pour détecter les obstacles et les usagers de la route, le véhicule roule à une vitesse maximale de 25 km/h.

Ce petit véhicule sans conducteur peut transporter les courses de deux clients à la fois. Les clients ouvrent le compartiment à l’aide d’un code personnel. Une fois la livraison effectuée, le véhicule retourne au point Collect&Go de Kessel-Lo pour un nouveau chargement. À noter : le service est proposé au même prix que la livraison à domicile existante assurée par des chauffeurs privés (7 euros), qui continue d’être proposée en parallèle. Collect&Go souligne que les deux modèles sont complémentaires.

Autonome, mais pas sans surveillance

Il convient toutefois d’ajouter immédiatement quelques « mises en garde ». Le véhicule ne livrera pas dans la zone piétonne ni sur le ring. Et bien que le véhicule soit sans conducteur, il ne fonctionne pas de manière entièrement autonome. Il est surveillé en permanence par un opérateur à distance.

Selon ses propres dires, Collect&Go répond avec ce test à deux défis structurels du commerce électronique : le coût élevé et la complexité du « dernier kilomètre » et la pression croissante sur la mobilité urbaine. En optant pour un véhicule électrique compact fonctionnant de manière autonome (sous surveillance), l’entreprise vise une livraison plus efficace et plus durable dans les centres-villes densément peuplés. Selon le directeur Tom De Prater, la croissance rapide des achats en ligne oblige les détaillants à développer de nouveaux modèles logistiques, en particulier dans les villes où la densité du trafic et les réglementations environnementales s’intensifient.