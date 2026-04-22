Colruyt remplace son directeur financier et opte pour un successeur issu de ses rangs

Changement à la tête du groupe Colruyt: le directeur financier Stefaan Vandamme passera le flambeau à Michael Hamelryck le 1er août 2026 et rejoindra quant à lui la holding familiale Korys.

« Dix années enrichissantes »

Vandamme travaillait chez Colruyt Group depuis juin 2016 et occupait le poste de directeur financier depuis 2019. Au cours de cette période, il a joué un rôle clé dans le développement et la professionnalisation de l’organisation financière, dans un contexte de croissance et de conditions externes complexes.

Il revient sur cette période avec satisfaction : « Après dix années enrichissantes, je jette un regard fier sur les réalisations accomplies et les opportunités qui m’ont été offertes au sein de l’organisation. » En rejoignant Korys, la holding d’investissement de la famille Colruyt, Vandamme reste toutefois proche du groupe.

Continuité garantie

Avec Michael Hamelryck, Colruyt opte explicitement pour une succession interne. Il a rejoint le groupe en 2019 après six ans chez KBC Group et a gravi les échelons jusqu’au poste de directeur de la division Group Finance. À ce titre, il gérait notamment la trésorerie, les assurances, les paiements, la fiscalité et les affaires juridiques.

Hamelryck s’est forgé une réputation d’architecte de diverses optimisations financières, notamment l’émission d’une obligation de retail et la modernisation des opérations de paiement et de la gestion des risques. Le CEO Stefan Goethaert compte sur cette expérience pour « assurer la continuité de la direction financière ».