« Colruyt réagira aux réductions de prix SuperPlus proposées par Delhaize »

Maintenant que Delhaize propose les réductions Nutri-Boost dans son application SuperPlus à tous ses clients sans conditions supplémentaires, Colruyt intégrera ces réductions dans son système de suivi des prix et y réagira si nécessaire.

« Nous faisons ce que nous disons »

Jusqu’à présent, Colruyt ne réagissait pas aux remises dites « Nutri-Boost » de 10 % sur les fruits et légumes sains que Delhaize propose depuis 2020 aux membres de son programme de fidélité SuperPlus. Mais hier, Delhaize a annoncé des changements importants dans ce programme, avec le lancement d’un abonnement payant qui promet aux familles encore plus de réductions, ainsi que des offres attractives sur des activités de loisirs et des réductions sur des services en ligne.

La version gratuite de SuperPlus offre désormais également aux clients une réduction de 10 % sur tous les produits de la marque maison Delhaize Plant-Based et supprime le seuil d’achat minimum de 99 euros par mois. C’est cette dernière mesure qui a poussé Colruyt à réagir : désormais que les réductions s’appliquent en principe à tous les clients de Delhaize, le discounter les inclura également dans ses comparaisons de prix, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent.

« Depuis plus de 50 ans, nous faisons ce que nous disons faire, à savoir garantir le prix le plus bas », déclare Eva Biltereyst, porte-parole de Colruyt, à l’agence de presse Belga. Colruyt n’intègre pas les offres de la version payante de l’application dans son système de suivi des prix, car celles-ci ne s’appliquent qu’aux abonnés. Le leader du marché ne peut pas non plus réagir aux offres électroniques personnalisées proposées dans l’application.