Delhaize lance un abonnement familial payant

Delhaize renforce sa position concurrentielle avec le lancement de l’abonnement omnicanal payant « SuperPlus Families », qui promet aux familles davantage de réductions, des offres intéressantes sur les loisirs et des réductions sur les services en ligne.

12 euros par an

Le programme SuperPlus de Delhaize, qui compte déjà 3,4 millions d’utilisateurs depuis son lancement en 2020, entre dans une nouvelle phase. La version de base reste gratuite, accessible à un large public, avec les offres du folder, une réduction Nutri-Boost de 10 % sur les fruits et légumes frais classés Nutri-Score A et B, des offres en ligne personnalisées, la collecte de points et le retrait gratuit des commandes en ligne. De plus, les clients bénéficieront désormais d’une réduction de 10 % sur tous les produits de la marque maison Delhaize Plant-Based et le seuil de dépense minimale de 99 euros par mois est supprimé.

Une grande nouveauté est SuperPlus Families, en quelque sorte la version Delhaize d’Amazon Prime, adaptée aux besoins des familles : 10 % de réduction supplémentaire sur tous les produits ayant un Nutri-Score A ou B (y compris ceux des marques nationales), 10 % de remise sur le volume à partir de trois produits Delhaize identiques, 30 % de réduction sur les frais de livraison et des offres attractives sur des activités familiales, avec jusqu’à 50 % de réduction sur les billets pour le Zoo, Walibi ou Plopsaland, par exemple. Une offre unique en Belgique, selon le distributeur. Le coût de l’abonnement : 12 euros par an, soit 1 euro par mois.

Différence remboursée

Un montant symbolique, par lequel Delhaize souhaite s’assurer de l’engagement de ses abonnés : la gratuité serait trop peu contraignante. Grâce à un simulateur d’économies, les clients peuvent calculer combien d’argent un abonnement leur permettrait d’économiser. De plus, Delhaize s’engage à rembourser la différence si le montant n’est pas amorti. L’abonnement de livraison existant Delivery+ s’appelle désormais SuperPlus Delivery, avec tous les avantages de SuperPlus Families en plus des avantages connus (livraisons illimitées, priorité sur votre créneau horaire préféré, points supplémentaires) pour 10 euros par mois.

La formule SuperPlus Families est la plus intéressante pour ceux qui achètent de plus gros volumes. Avec cette nouveauté, Delhaize vise donc en premier lieu les familles avec enfants, un groupe cible dans lequel le détaillant est traditionnellement un peu moins bien positionné que certains concurrents. Toutefois, tout le monde peut s’inscrire. Delhaize prend en charge les réductions proposées – y compris celles sur les produits de marque – et n’augmentera pas ses prix : le programme doit s’autofinancer grâce à une hausse du chiffre d’affaires générée par des clients plus fidèles et de nouveaux clients.

Avantages exclusifs

« Nous jouons un rôle clé dans la vie de nos clients », déclare le CEO Alexandros Boussis, qui fait référence aux quelque 5 millions de visites hebdomadaires enregistrées dans la chaîne. « Nous les aidons à gagner du temps, à améliorer leurs habitudes alimentaires et nous soutenons leur pouvoir d’achat. » Le nouveau programme SuperPlus Families doit y contribuer. Depuis que les promotions du prospectus ne s’appliquent plus qu’aux clients qui utilisent l’application en caisse, le détaillant constate une accélération du nombre de téléchargements. Les comportements évoluent également : 25 % des clients utilisent désormais les points accumulés pour les échanger contre des produits gratuits, explique la directrice marketing Aude Mayence.

Avec sa nouvelle formule d’abonnement, Delhaize offre à ses clients des avantages exclusifs auxquels ses concurrents ne peuvent pas ou difficilement répondre. Le distributeur a récemment pris d’autres mesures pour renforcer sa position concurrentielle, avec des baisses de prix, la gratuité des frais de préparation pour le retrait des commandes et l’élargissement de la gamme « P’tits Lions » (produits de base de la marque maison à prix compétitifs). Cela porte ses fruits : la part de marché augmente, même si nous ne disposons pas de chiffres concrets à ce sujet.