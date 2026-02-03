Colruyt va livrer les courses à Louvain à l’aide de véhicules autonomes

À Louvain, Collect&Go, le service de courses de Colruyt Group, lancera le mois prochain un projet pilote visant à livrer les courses à domicile à l’aide de petits véhicules électriques autonomes sans conducteur.

Pas de chauffeur à bord

Le projet à Louvain fait suite à des tests précédents avec un véhicule électrique autonome de la société estonienne Clevon pour la livraison de courses commandées en ligne depuis son centre de distribution e-commerce à Londerzeel, en 2023. Ce projet pilote a alors reçu une évaluation positive: au total, le véhicule a parcouru plus de 2 000 kilomètres sur la voie publique à Londerzeel, sans incident. Le détaillant a ensuite déclaré vouloir examiner la possibilité de livrer dans une commune ou une ville entière.