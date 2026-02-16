Comment Coca-Cola mise sur une « nouvelle décennie de croissance »

Coca-Cola a enregistré une croissance organique de 5 % en 2025 et souhaite maintenir ce rythme en 2026. Il s’agit toutefois d’un ralentissement : les boissons classiques affrontent des vents contraires. Le géant mise donc sur la transformation numérique et des lancements de produits « audacieux ».

Le prix de la croissance

« Nous avons une stratégie durable et notre piste de décollage est longue », a déclaré Henrique Braun, directeur général et bientôt PDG. « Je suis convaincu que nous atteindrons nos objectifs pour 2026 et que nous saisirons les meilleures opportunités qui se présenteront. » Les analystes ont réagi positivement ; Jefferies a qualifié l’entreprise de « prête à passer à la vitesse supérieure ».