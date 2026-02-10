Belgique - FR
Écrit par Pauline Neerman
Costa Coffee abandonne ses ambitions en Belgique

Food10 février, 2026
Sorbis / Shutterstock.com

Costa ferme son premier et unique bar à café en Belgique : le magasin phare situé dans la gare de Liège. La chaîne, propriété de Coca-Cola, n’est désormais plus active que dans le secteur B2B dans le pays.

Des résultats décevants

En 2021, Costa avait annoncé en grande pompe son arrivée en Belgique : la chaîne allait se concentrer sur Liège, Anvers, Gand et Bruxelles, pour être disponible à terme dans plus de 200 points de vente. Il faudra toutefois attendre 2024 pour voir ouvrir le premier café de la marque, plus précisément dans la gare de Liège-Guillemins. Costa avait alors exprimé son ambition d’ouvrir au moins dix cafés, mais abandonne désormais ces rêves.

« Bien que nous ayons apprécié l’opportunité d’exploiter le magasin de Liège, celui-ci n’a pas généré les résultats opérationnels escomptés », a déclaré Costa. Selon De Tijd, l’établissement serait déficitaire. À l’avenir, la chaîne souhaite néanmoins continuer à explorer les « opportunités dans le commerce de détail ». Costa reste également actif dans le domaine du B2B : l’entreprise fournit du café et des machines à café à des bureaux, des hôtels et des restaurants, entre autres.

Costa Coffee ne traverse pas une période facile : après sept ans, son propriétaire, The Coca-Cola Company, souhaitait mettre en vente la formule café, mais même à moitié prix (2 milliards de livres sterling au lieu des 3,9 milliards payés), Coca-Cola n’a pas trouvé d’acheteur. Le chiffre d’affaires a fortement baissé ces dernières années et les pertes de l’entreprise ont doublé pour atteindre 13,5 millions d’euros en 2024.

