Costco et Instacart livrent le jour même en France et en Espagne

Les membres Costco en France et en Espagne peuvent désormais se faire livrer leurs commandes en ligne le jour même à domicile dans plusieurs régions de France et d’Espagne. Pour ce faire, la chaîne de magasins s’est associée à Instacart, également américaine.

Livraison depuis les points de vente

La chaîne américaine de cash & carry Costco, troisième plus grand détaillant au monde après Walmart et Amazon, étend ses activités en France et en Espagne avec un nouveau service de livraison rapide. Les clients peuvent désormais se faire livrer leurs commandes en ligne le jour même via les sites web sameday.costco.fr et sameday.costco.es. Pour ce faire, le détaillant s’associe à Instacart.