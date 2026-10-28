Crisp doit rembourser des investisseurs

Crisp a perdu un procès contre un groupe d’investisseurs qui s’estiment floués, mais se réjouit que le jugement ne fasse état ni de fraude ni de tromperie. Cette décision n’a aucune incidence sur la gestion de l’entreprise, précise le marché de fruits et légumes en ligne.

Manque de transparence

Il y a un an, un groupe d’investisseurs a saisi la justice pour réclamer le remboursement de leur apport dans l’entreprise, un prêt convertible de cinq millions d’euros. L’acteur du marché en ligne aurait manqué de transparence quant à sa situation financière au moment de la conclusion de l’accord. Peu après l’investissement, Crisp a de nouveau eu besoin d’une injection de capitaux, à la suite de quoi ABN Amro a accordé un prêt de 28 millions d’euros ; l’été dernier, les investisseurs existants ont encore injecté 25 millions dans l’entreprise déficitaire.