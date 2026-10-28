[En images] Albert Heijn ouvre son troisième magasin XL à Machelen

Sur l’ancien site Makro à Machelen, juste à côté d’un supermarché Delhaize, Albert Heijn a inauguré mercredi matin son troisième magasin XL en Belgique, un supermarché impressionant de 2 800 m².

Machelen remplace Vilvoorde

À proprement parler, il s’agit d’un déménagement : ce magasin remplace l’Albert Heijn de Vilvoorde, qui a fermé ses portes le 18 octobre. Avec cette ouverture, Albert Heijn conserve donc 89 points de vente en Belgique. Tout comme l’ancien magasin de Vilvoorde, le nouveau magasin XL est géré par les frères Mathieu et Gabriel Colpan, qui possèdent également l’Albert Heijn de Merchtem et connaissent bien la région. C’est sur l’ancien site de Makro qu’ils venaient autrefois faire leurs courses avec leurs parents.

Aujourd’hui, ce site accueille déjà des magasins récemment ouverts du géant du bricolage Colos, ainsi que Delhaize, McDonald’s, Colruyt Professionals et Solucious. À terme, l’ensemble du site sera réaménagé et les magasins qui se trouvent encore dans l’ancien bâtiment Makro déménageront vers de nouveaux locaux.

Ouvert tous les jours

Sur une surface commerciale de 2 800 m², les clients y découvriront notamment un rayon frais particulièrement spacieux proposant un large choix de fruits et légumes, des préparations de sushis frais au kiosque Sushi Daily, un grand rayon boulangerie, de nombreux plats prêts à consommer et des produits à déguster sur le pouce, une gamme étendue de produits végétariens et à base de plantes, ainsi qu’une grande allée « Bonus » avec chaque semaine de nouvelles offres à des prix très compétitifs.

Les clients peuvent passer en caisse à l’une des quatre caisses à tapis roulant ou à l’une des quinze caisses en libre-service. Le grand parking de plus de 1 000 places facilite grandement le stationnement. Des places réservées aux personnes à mobilité réduite et des places familiales sont également prévues à proximité de l’entrée. Albert Heijn XL Machelen est ouvert tous les jours de 8 h à 21 h.