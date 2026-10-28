Danone progresse principalement grâce à des hausses de prix

La croissance du chiffre d’affaires de Danone au troisième trimestre est en grande partie due à des hausses de prix. Les aliments riches en protéines et les produits de santé restent des moteurs de croissance importants. Aux États-Unis, le géant de l’agroalimentaire prend des mesures pour redresser des performances décevantes.

Priorité à la santé

Le chiffre d’affaires de Danone a progressé de 5,2 % au troisième trimestre, pour atteindre 7,23 milliards d’euros. La croissance organique s’est élevée à 4 %, dont 3,6 % provenaient des hausses de prix et 0,4 % de la croissance en volume. Il s’agit donc de chiffres solides, qui cachent toutefois un point d’attention : la croissance provient presque entièrement de la hausse des prix, et très peu de l’augmentation des volumes.