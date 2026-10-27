Les boissons sans sucre font pétiller Coca-Cola

Au troisième trimestre, Coca-Cola a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires et de ses bénéfices supérieure aux prévisions. Le géant des boissons gazeuses revoit également à la hausse ses prévisions pour l’ensemble de l’exercice.

Forte croissance pour Coca-Cola Zero

Le chiffre d’affaires de Coca-Cola a progressé de 7 % pour atteindre 13,4 milliards de dollars, tandis que les volumes totaux ont augmenté de 5 %, principalement grâce à la croissance enregistrée en Inde, en Chine, au Mexique et au Brésil. En Europe, les volumes ont augmenté de 5 %, tandis qu’en Amérique du Nord, ils sont restés stables. Le bénéfice net a progressé de 8 % pour atteindre 4 milliards de dollars. Le bénéfice par action comparable a augmenté de 11 %. L’entreprise a ainsi dépassé les prévisions.