Instacart abandonne son caddie intelligent : Carrefour et Morrisons devront trouver une alternative

Les projets pilotes mettant en œuvre le caddie intelligent d’Instacart chez Carrefour Belgique et Morrisons doivent être abandonnés, l’entreprise technologique américaine ne voyant plus d’avenir pour son Caper Cart. Existe-t-il des alternatives ?

Le projet est abandonné

Le projet pilote annoncé le mois dernier par Carrefour Belgique, qui prévoyait l’utilisation de caddies Caper Cart dans deux magasins de Waterloo, ne pourra pas voir le jour. Le test en cours de la chaîne de supermarchés britannique Morrisons à Preston est également contraint d’être annulé. Le fournisseur Instacart met fin au projet : bien que les caddies Caper Cart pilotés par l’IA soient, selon l’entreprise, un excellent produit, la réalité commerciale est que leur adoption par les détaillants n’a pas progressé assez rapidement pour justifier des investissements continus.

Ces caddies intelligents constituent une variante du self-scanning : ils reconnaissent et pèsent automatiquement les articles, l’écran tactile tient à jour la liste d’achats et le paiement s’effectue facilement à une caisse en libre-service adaptée. Cette technologie améliore ainsi le confort d’achat. De plus, ces caddies offrent un potentiel en matière de publicités personnalisées, de recommandations de produits, de promotions et de ludification, ce qui devrait également augmenter le chiffre d’affaires. Le Caper Cart est utilisé aux États-Unis par une dizaine de détaillants dans une centaine de villes, mais n’a pas réussi à percer en Europe.

Vente en perspective

Chez Morrison, l’essai touchait de toute façon à sa fin, tandis que chez Carrefour Belgique, il n’avait pas encore commencé. Le distributeur affirme être à la recherche d’alternatives, mais la question est de savoir si celles-ci existent réellement. Le chariot intelligent le plus connu sur le marché est le Dash Cart d’Amazon. En Belgique, Colruyt a développé en interne un « Smart Cart » similaire, déjà testé dans des magasins à Halle, Kessel-Lo et Waterloo.

La décision d’Instacart pourrait être liée à une éventuelle vente de l’entreprise qui serait en cours de négociation. L’acteur technologique, qui connaît des difficultés financières, a déjà mené des discussions avec DoorDash et Uber, même si ce dernier se serait entre-temps retiré des négociations.