Heineken regagne du terrain grâce à la bière sans alcool et du « rythme »

Heineken affiche de solides résultats au troisième trimestre 2026, mais son nouveau PDG, Rafael Oliveira, souligne qu’il faudra faire davantage pour ancrer durablement cette croissance. Le long été chaud et l’essor des bières sans alcool ont déjà donné un coup de pouce à l’entreprise.

Des défis subsistent

Le géant néerlandais de la bière a enregistré une croissance en volume de 4,2 % et une hausse de son chiffre d’affaires de 4,5 %, largement supérieures aux prévisions. Cette croissance a été portée par ses marques phares, Heineken et Amstel, ainsi que par des bières régionales telles que Tiger et Sol, mais aussi par la demande croissante de bières sans alcool et à faible teneur en alcool. Ces catégories ont connu une croissance à deux chiffres à l’échelle mondiale.