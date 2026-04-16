Croissance limitée pour Sligro une après un début d’année morose

Sligro a connu un début d’année 2026 en demi-teinte. Aux Pays-Bas, les consommateurs sont restés chez eux en raison du froid hivernal, déplore le grossiste pour restaurateurs, tandis que la Belgique est (une fois de plus) à la traîne. Aujourd’hui, les prix de l’énergie exercent une nouvelle pression.

Le temps hivernal fait des siennes

Au premier trimestre, Sligro a réalisé un chiffre d’affaires de 578 millions d’euros, contre 574 millions d’euros un an plus tôt. Cela représente une hausse de 4 millions d’euros, soit moins de 1 %. Les Pays-Bas et la Belgique ont affiché une évolution stable à légèrement baissière sur l’ensemble du premier trimestre, comme l’admet l’entreprise elle-même. Au final, les volumes ont baissé, tandis que l’inflation est restée juste en dessous de 1 %. Cela a pesé sur la croissance du chiffre d’affaires.