Delhaize ouvre un nouveau supermarché au Luxembourg

Jeudi matin, Delhaize a inauguré un supermarché de 1 500 m² dans le tout nouveau centre commercial Niederkorn Mall, situé à Differdange, au Luxembourg. Il s’agit du 66e magasin de la chaîne dans le Grand-Duché.

Nouveau centre commercial

Dans ce nouveau supermarché, les clients trouveront plus de 20 000 produits, avec un large choix de produits frais et locaux, un stand de sushis Izakaya, une boucherie en collaboration avec Emo, une cave à vins bien fournie et de nombreuses solutions « à emporter ». Le magasin crée 40 nouveaux emplois locaux. Delhaize est le numéro deux au Grand-Duché, derrière l’acteur local Cactus.

Le nouveau supermarché se trouve dans la première phase d’un nouveau centre commercial couvert au sud de Luxembourg, qui, une fois entièrement achevé en 2028, aura une superficie de 37 000 m² et comptera plus de 55 magasins, restaurants et prestataires de services. Outre Delhaize, la crèche Ocean Kids, la salle de sport Fits for Me et le salon de coiffure Emporio del Uomo ouvriront également leurs portes.