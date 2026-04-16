Tesco récolte les fruits de ses investissements prix, mais craint les répercussions de la guerre en Iran

Bien que Tesco, le leader britannique du marché, ait connu une année plus qu’excellente, la chaîne de supermarchés reste très prudente dans ses prévisions, compte tenu de l’incertitude croissante liée au conflit au Moyen-Orient.

Part de marché la plus élevée depuis dix ans

Tesco a vu son chiffre d’affaires augmenter de 4,6 % pour atteindre 66,6 milliards de livres sterling (76,6 milliards d’euros) au cours du dernier exercice fiscal 2025-2026, qui s’est terminé le 28 février. La croissance du chiffre d’affaires à périmètre constant s’est élevée à 3,5 %. Le distributeur a enregistré de bons résultats dans toutes les régions et tous les secteurs d’activité : le Royaume-Uni a affiché une croissance de 4,2 %, la République d’Irlande de +4,6 %, Booker de +0,2 % et l’Europe centrale de +2,2 %.

Le bénéfice d’exploitation ajusté a augmenté de 0,6 % à taux de change constants pour atteindre 3,152 milliards de livres sterling (3,6 milliards d’euros). La part de marché au Royaume-Uni a atteint 28,5 %, soit une hausse de 0,24 % en glissement annuel et son plus haut niveau depuis plus de dix ans. Le chiffre d’affaires en ligne au Royaume-Uni a augmenté de 11 % pour dépasser les 7 milliards de livres sterling (8 milliards d’euros), avec une part de marché en hausse de 30 points de base à 35,7 %. Le service de livraison rapide Tesco Whoosh a progressé de 51 % pour atteindre plus de 400 millions de livres sterling (460 millions d’euros).

Baisse des prix et augmentations salariales

Le programme d’économies « Save to invest » a rapporté plus de 2,2 milliards de livres sterling à Tesco au cours des quatre dernières années, une somme que le distributeur a investie dans des baisses de prix et des augmentations de salaire. Le distributeur a triplé le nombre de produits à prix bas quotidiens pour atteindre 3 000 et garantit désormais un « Aldi Price Match » pour plus de 600 produits. Dans le même temps, le chiffre d’affaires de la marque maison haut de gamme Tesco Finest a augmenté de 15 % pour atteindre 3 milliards de livres sterling (3,45 milliards d’euros), indique le PDG Ken Murphy. La marque maison de mode F&F a progressé de 5,1 % pour dépasser 1,2 milliard de livres sterling (1,4 milliard d’euros).

Le PDG reste toutefois prudent. Compte tenu de l’incertitude accrue liée au conflit au Moyen-Orient, Tesco publie des prévisions plus larges que prévu initialement. En effet, beaucoup dépendra de la durée du conflit et, en particulier, de ses conséquences potentielles sur les ménages britanniques et l’économie au sens large. « À ce stade, nous prévoyons de réaliser un bénéfice d’exploitation ajusté compris entre 3,0 et 3,3 milliards de livres pour l’exercice 2026/27 », a déclaré le distributeur. « Nous continuerons à tout mettre en œuvre pour offrir à nos clients les meilleurs prix, la meilleure qualité et le meilleur service, et nous nous efforçons de réaliser cette année encore 500 millions de livres d’économies grâce à notre programme « Save to Invest », afin de contribuer au financement des investissements dans notre offre client. »