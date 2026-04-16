E.Leclerc étend son système de notation environnementale à l’alimentation

Après le secteur textile et l’indicateur de CO₂ Carbon’Info, le groupe français de supermarchés E.Leclerc attribue désormais une note environnementale détaillée à 6 000 produits alimentaires de sa marque propre.

Du CO₂ à une mesure globale de l’impact

Le nouvel indicateur traduit l’impact écologique des produits en un score sur une échelle de points, basé sur une analyse du cycle de vie. Celle-ci prend en compte 16 critères, dont l’impact climatique, la consommation d’eau, la santé des sols et la biodiversité. Contrairement à l’approche précédente axée sur le CO₂, le modèle examine l’ensemble de la chaîne, de la production et de la transformation jusqu’au transport.