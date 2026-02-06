Damhert passe aux mains du fonds d’investissement C for growth

Le fonds d’investissement C for growth acquiert une participation majoritaire dans Damhert, le producteur limbourgeois d’aliments biologiques, sans sucre ou végétariens. L’investisseur public LRM et la direction participent également au capital, aux côtés de la famille fondatrice.

Pas de succession

Fondée en 1986, Damhert est depuis devenue le leader du marché belge et néerlandais des aliments fonctionnels et sains. La gamme compte environ 300 produits de marque, allant des bonbons, chocolats et confitures aux pâtes, snacks végétaliens, substituts de repas et compléments alimentaires. Damhert emploie environ 70 personnes et distribue ses produits dans plus de 2 000 points de vente, dont Albert Heijn, Delhaize et Carrefour.