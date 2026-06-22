Danone mise sur la tendance de la nourriture protéinée, même en Australie

Danone réalise un double coup en Australie : le groupe de produits de grande consommation rachète Made Group, le fabricant australien de yaourts à la noix de coco et de smoothies, tout en acquérant la moitié restante de la coentreprise avec Saputo Dairy.

La tendance aux protéines s’étend à l’Asie-Pacifique

Made Group réalise un chiffre d’affaires d’environ 344 millions de dollars américains (300 millions d’euros) grâce à des produits de santé axés principalement sur la santé intestinale et les protéines. Parmi les marques connues de cette entreprise de Melbourne figurent Cocobella, un yaourt à base de noix de coco, et Rokeby, qui produit principalement des boissons protéinées et des smoothies.

« Les yaourts à haute teneur en protéines s’arrachent en Australie et en Nouvelle-Zélande », a déclaré à Reuters Juergen Esser, PDG par intérim de Danone. Esser souligne par ailleurs que Made affiche une croissance à deux chiffres « très, très forte » et des marges attractives. L’entreprise se développe actuellement en Asie du Sud-Est, où elle figure parmi les premiers acteurs sur le marché des produits protéinés.

Afin de renforcer sa présence opérationnelle dans la région, Danone acquiert parallèlement les 49 % restants de sa coentreprise avec Saputo Dairy Australia. Cette coentreprise regroupe des marques de produits laitiers telles que YoPRO, Activia et Ultimate et devrait générer environ 100 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé. Danone espère finaliser ces deux transactions au cours du second semestre 2026.