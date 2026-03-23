Danone rachète la marque de plats préparés Huel

Danone rachète Huel, un fabricant de plats préparés qui se positionne comme une alimentation « complète » et fonctionnelle. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie « Renew Danone », grâce à laquelle le géant des produits de grande consommation souhaite renforcer sa présence dans les catégories axées sur la santé.

Huel à la conquête de nouveaux marchés

Fondée au Royaume-Uni, Huel est connue pour ses repas équilibrés et fonctionnels, notamment ses boissons et poudres prêtes à l’emploi. Bénéficiant d’une forte popularité au Royaume-Uni, en Europe et aux États-Unis, Huel a mis en place un solide modèle de vente directe aux consommateurs et développé une présence croissante dans le commerce de détail, affirme Danone. L’acquéreur qualifie la stratégie numérique de Huel de « best-in-class ».

Antoine de Saint-Affrique, PDG de Danone, souhaite la bienvenue à Huel au sein de la famille Danone. Il souligne que les performances de Huel dans le domaine de la nutrition globale s’inscrivent dans la mission de Danone qui consiste à promouvoir la santé par l’alimentation. James McMaster, PDG de Huel, considère cette transaction comme une nouvelle étape de croissance pour la marque.

Grâce à l’envergure, à l’expertise nutritionnelle et à la présence mondiale de Danone, Huel estime pouvoir accélérer sa croissance, son innovation et son expansion internationale. Huel dispose désormais de l’infrastructure, de la distribution et des capacités de R&D nécessaires pour poursuivre son expansion vers de nouveaux marchés. La transaction reste toutefois soumise aux conditions habituelles, notamment l’obtention des autorisations des autorités réglementaires.