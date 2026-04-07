De vives inquiétudes face à la hausse des prix des produits alimentaires

L’indice des prix alimentaires de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a augmenté de 2,4 % en mars. Et la fin n’est pas en vue : la hausse des prix des engrais et de l’énergie oblige les agriculteurs à faire des choix difficiles.

Hausse des coûts de l’énergie et des engrais

Les prix mondiaux des matières premières alimentaires ont augmenté en mars pour le deuxième mois consécutif, en grande partie en raison de la hausse des prix de l’énergie liée à l’escalade du conflit au Moyen-Orient. Il s’agit de la plus forte hausse depuis septembre 2024 : +2,4 % par rapport à février. Les prix sont désormais supérieurs de 1 % à leur niveau d’il y a un an. L’indice des prix des céréales de la FAO a augmenté de 1,5 %, principalement en raison de la hausse des prix mondiaux du blé, qui ont progressé de 4,3 %. L’indice des huiles végétales a augmenté de 5,1 % et est supérieur de 13,2 % à celui d’il y a un an. Les prix de la viande ont augmenté de 1 %, ceux des produits laitiers de 1,2 % et ceux du sucre de 7,2 %.

La hausse des coûts de l’énergie et des engrais en est la cause. Jusqu’à présent, les prix des denrées alimentaires restent inférieurs au pic de 2022, mais cela pourrait ne pas durer : « Si le conflit dure plus de 40 jours, compte tenu des coûts de production élevés et des faibles marges actuelles, les agriculteurs devront faire un choix : cultiver de la même manière avec moins de moyens de production, réduire les semis, ou se tourner vers des cultures nécessitant moins d’engrais », explique Máximo Torero, économiste en chef de la FAO. « Ces choix auront une incidence sur les rendements futurs et détermineront notre approvisionnement alimentaire ainsi que les prix des matières premières pour le reste de cette année et toute l’année prochaine. »