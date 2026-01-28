Delhaize annule les promotions P&G en raison de « négociations difficiles »

Delhaize annule cette semaine toutes les promotions sur les marques A du fabricant Procter & Gamble, notamment Dash, Head & Shoulders et Pampers. La raison ? « Des négociations difficiles avec le fournisseur. »

« Une limite a été atteinte »

Cette semaine, les clients de Delhaize trouveront une annonce claire sur les rayons : « En raison de négociations difficiles avec le fournisseur, la promotion pour Dash à la page 18 de notre folder, valable du jeudi 29 janvier au mercredi 4 février 2026, est supprimée. Nous vous renvoyons vers les autres marques ou vers notre marque maison Delhaize. Veuillez nous excuser pour ce désagrément. »

Les négociations annuelles avec Procter & Gamble ne se déroulent pas comme souhaité, indique Delhaize : « Des limites ont été atteintes », déclare le porte-parole Roel Dekelver dans HLN. « Nous avons donc décidé de supprimer les promotions prévues pour toutes les marques P&G. Avec effet immédiat et pour une durée indéterminée. » Le supermarché souhaite, selon ses propres termes, envoyer un signal clair au fabricant. « Plus que jamais, le secteur des supermarchés est axé sur le pouvoir d’achat. Nous voulons bien sûr le meilleur prix pour nos clients. » Le détaillant n’a pour l’instant pas l’intention de retirer les produits de ses rayons. P&G ne commente pas les négociations.