Delhaize Jette rouvre ses portes après un grave incendie

Deux mois après un incendie criminel qui a causé d’importants dégâts, Delhaize Arbre Ballon à Jette a rouvert ses portes. Le magasin de 2 000 m² a été entièrement nettoyé et rénové.

« Nouveau départ »

Dans la nuit du 23 au 24 décembre, Delhaize Arbre Ballon à Jette a été victime d’un incendie d’origine criminelle. En raison des dégâts considérables, le magasin a dû fermer pendant deux mois afin de tout nettoyer et d’effectuer les travaux de réparation. Cette fermeture, qui a coïncidé avec la période cruciale de fin d’année, a eu des conséquences financières importantes pour les deux exploitants, mais ceux-ci sont désormais prêts à accueillir à nouveau leurs clients.

« Ces derniers mois ont été difficiles, mais cette réouverture marque un nouveau départ pour l’équipe », déclare Albana Gashi, gérante du magasin. « Nous remercions nos clients pour leur patience et leur soutien durant cette période difficile. Nous sommes impatients de les revoir à nouveau dans notre magasin. » Delhaize Arbre Ballon emploie environ 50 personnes.