Delhaize s’installera également sur le site Makro d’Eke : 12 ouvertures cette année

En novembre de cette année, Delhaize ouvrira un nouveau grand supermarché sur le site de l’ancien Makro à Eke. Cela portera à 12 le nombre d’ouvertures de magasins prévues en 2026 pour le distributeur alimentaire.

Un parcours d’expansion exceptionnel

Par l’intermédiaire de LCV Real Estate, Delhaize loue un local commercial d’une surface de vente d’environ 2 150 m² dans une partie de l’ancien site Makro à Eke. L’ouverture est prévue pour novembre 2026. La recherche d’un exploitant a été lancée : son nom sera dévoilé courant septembre, en même temps que la publication des offres d’emploi pour le nouveau magasin.

Il s’agit, après Delhaize Machelen, du deuxième magasin Delhaize à ouvrir ses portes sur un ancien site Makro. La chaîne de supermarchés connaît actuellement une expansion exceptionnelle. Plus tôt cette année, le distributeur a notamment ouvert de nouveaux supermarchés sur les sept anciens sites Cora. Avec l’ouverture d’Eke, le compteur s’élève désormais à 12 ouvertures en 2026, indique l’entreprise.