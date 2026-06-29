Delhaize transfère 122 millions d’euros à Ahold Delhaize

Delhaize transfère à nouveau une somme considérable aux Pays-Bas. La chaîne de supermarchés verse 122 millions d’euros à sa société mère Ahold Delhaize, en plus de la distribution record de 378 millions d’euros de l’année dernière.

La franchise stimule les bénéfices

Delhaize verse à nouveau 122 millions d’euros à son propriétaire néerlandais, Ahold Delhaize. Cette nouvelle distribution de capital comprend une réduction de capital de 74,2 millions d’euros et une diminution de la réserve légale de 47,8 millions d’euros. C’est ce qu’annonce le journal De Tijd.