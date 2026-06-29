Un nouveau souffle pour Just Eat Takeaway

Prosus, la société mère d’iFood et de Just Eat Takeaway, clôture l’exercice 2026 sur une forte croissance et une rentabilité en hausse. L’investisseur spécialisé dans les services de livraison de repas souhaite surtout, au cours du nouvel exercice, accélérer son développement grâce à l’IA, à l’intégration et à la position de leader européen de Just Eat Takeaway.

Just Eat Takeaway doit renouer avec la croissance

Prosus qualifie l’exercice 2026 d’année « d’exécution, d’innovation et de discipline ». Le groupe a vu le chiffre d’affaires de ses « écosystèmes » – c’est-à-dire les plateformes de livraison de repas – grimper à 9,7 milliards de dollars, tandis que l’EBITDA ajusté s’est établi à 1,3 milliard de dollars. Selon Prosus, ces chiffres soulignent que le groupe évolue d’un ensemble d’entreprises Internet vers « un écosystème intégré, piloté par l’IA, axé sur la livraison, la finance et les expériences ».