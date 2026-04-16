Deliverect optimise les activités de « quick-commerce » pour Asda

La société belge de technologie alimentaire Deliverect a conclu un accord avec la chaîne de supermarchés britannique Asda afin d’optimiser les livraisons rapides à domicile depuis les magasins de quartier et les supermarchés.

Déjà opérationnel dans des centaines de magasins Asda Express

Asda, troisième chaîne de supermarchés du Royaume-Uni, s’associe à la licorne gantoise Deliverect pour rationaliser ses activités de « quick-commerce ». La technologie de Deliverect assure la synchronisation et le traitement des commandes et des livraisons en magasin via des services de livraison à la demande tels qu’Uber Eats, Just Eat et Deliveroo.

La croissance de ces nouveaux canaux de livraison pose en effet des défis majeurs aux supermarchés, notamment en ce qui concerne le suivi précis de la disponibilité, des prix et des gammes de produits en magasin. La technologie de Deliverect regroupe les différents canaux de livraison en un seul flux opérationnel, ce qui simplifie la gestion en magasin et offre au siège social une meilleure visibilité et un meilleur contrôle.

La solution est déjà opérationnelle dans des centaines de magasins Asda Express et une expansion est prévue au cours de l’année 2026. Le système offre à Asda la flexibilité nécessaire pour ajouter à terme de nouvelles places de marché et de nouveaux prestataires logistiques externes. Grâce à sa plateforme technologique qui simplifie la gestion des commandes en ligne pour les restaurants, les supermarchés et autres entreprises de restauration, Deliverect est présent dans 82 pays et prend en charge plus de 95 000 sites.