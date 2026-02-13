Des milliards de dépréciations plongent Aldi Nord dans le rouge

Aldi Nord enregistre des pertes : en 2024, la perte nette s’élevait à 839 millions d’euros. Mais ces chiffres sont relatifs : d’importantes dépréciations seraient en cause, et sur le plan opérationnel, la croissance a même été forte.

France en perte, la Belgique stable

Le discounter souligne que la perte est principalement de nature comptable. Elle est « presque entièrement due à des dépréciations non liées à la trésorerie et obligatoires par la loi sur certains sites », selon Aldi, d’après le Lebensmittel Zeitung. En d’autres termes, il s’agit de dépréciations immobilières et de pertes de démarrage sur de nouveaux marchés. Les livres comptables font état de 2,1 milliards d’euros d’amortissements.