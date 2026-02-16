Deux nouveaux magasins prévus pour Wittamer

Le nouveau CEO du prestigieux chocolatier belge Wittamer souhaite ouvrir deux nouveaux magasins en Belgique cette année, conclure des partenariats avec d’autres détaillants et accélérer l’expansion internationale.

Nouvel atelier

Après trois années de baisse de son chiffre d’affaires et de résultats négatifs, le chocolatier Wittamer doit renouer avec la croissance, déclare Laurent Baert, ancien directeur des médias de Carrefour Belgique, qui dirige depuis le début de l’année le célèbre chocolatier bruxellois. Cette année, l’entreprise espère ouvrir deux nouveaux magasins : l’un dans la rue des Tongres à Etterbeek (Bruxelles) et l’autre à Waterloo. Ces points de vente s’ajoutent aux établissements bruxellois existants situés place du Grand-Sablon, à Fort Jaco et dans la rue Edith Cavell, ce dernier ayant récemment rouvert ses portes après des travaux de rénovation.

Chacun de ces magasins devrait générer entre 900 000 et 1,1 million d’euros de chiffre d’affaires, a déclaré le CEO au journal La Libre. Wittamer souhaite également vendre ses produits dans d’autres épiceries fines. Cette manne financière supplémentaire sera la bienvenue pour l’entreprise : Wittamer a enregistré une perte de 338 000 euros en 2023, 700 000 en 2024 et 266 000 l’année dernière, avec un chiffre d’affaires belge en baisse de 17 % à 4,2 millions d’euros.

Afin de concrétiser ses ambitions de croissance, Wittamer investira 1,5 million d’euros dans un nouvel atelier de 1 500 à 1 800 m², qui devrait ouvrir ses portes dans le courant de l’année 2027 à proximité du siège de l’OTAN. Enfin, l’expansion internationale figure également à l’ordre du jour du nouveau CEO. Au Japon, la marque a conclu un accord de franchise principale avec un partenaire local qui exploite 23 magasins et réalise un chiffre d’affaires de plus de 40 millions d’euros. M. Baert s’intéresse également aux pays du Golfe et à l’Amérique du Sud.