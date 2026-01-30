Dia enregistre une forte croissance de son chiffre d’affaires

Le groupe de supermarchés Dia, présent en Espagne et en Argentine, a réalisé l’année dernière un chiffre d’affaires d’un peu plus de 7 milliards d’euros, soit une croissance de 11,2 %. L’entreprise attribue ce résultat à la mise en œuvre du plan stratégique « Creciendo cada día » (Grandir chaque jour).

Gain de parts de marché en Espagne

Dia Espagne a clôturé l’année 2025 avec une croissance de 8,6 % à 5,6 milliards d’euros, en partie grâce à un quatrième trimestre solide au cours duquel le chiffre d’affaires a augmenté de plus de 10 %. Cette croissance s’explique en partie par le renforcement de la stratégie d’expansion : la chaîne a ouvert 94 nouveaux magasins au cours de l’année, dont 36 au dernier trimestre. Dia Espagne a ainsi pu croître plus rapidement que le marché et augmenter sa part de marché de 20 points de base par rapport à la même période l’année dernière.