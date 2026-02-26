Dia réalise un retour impressionnant en Espagne

Après sept années de pertes, Grupo Dia est redevenu rentable en 2025. La filiale espagnole a même enregistré un bénéfice net de 166 millions d’euros, soit près de trois fois plus qu’en 2024. La première année du nouveau plan stratégique a donc été couronnée de succès.

Contraste frappant

Le chiffre d’affaires du Grupo Dia a augmenté de 3,5 % en 2025 pour atteindre 5,8 milliards d’euros, l’Espagne étant le principal moteur de cette croissance. Dans son pays d’origine, le chiffre d’affaires a augmenté de 8 % pour atteindre 4,6 milliards d’euros, grâce à une hausse de 7,4 % du chiffre d’affaires comparable et à l’ouverture de 94 nouveaux supermarchés.