Écrit par Pauline Neerman
Diageo immédiatement sur la sellette de « Dave le Drastique »

Food25 février, 2026
Shutterstock.com

Le géant britannique des boissons Diageo, connu pour ses marques telles que Johnnie Walker, Guinness et Smirnoff, traverse une période mouvementée. Son nouveau PDG, Dave Lewis, surnommé « Dave le Drastique » en raison de sa réputation de réformateur, a annoncé une forte révision à la baisse de ses prévisions annuelles.

Les États-Unis et la Chine, maillons faibles

Diageo a annoncé une baisse de 4 % de son chiffre d’affaires pour le premier semestre de l’exercice 2026, à 10,5 milliards de dollars (9,7 milliards d’euros), tandis que le chiffre d’affaires organique a reculé de 2,8 %. Le bénéfice d’exploitation a diminué de 1,2 %, à 3,1 milliards de dollars (2,9 milliards d’euros).

