Diageo immédiatement sur la sellette de « Dave le Drastique »

Le géant britannique des boissons Diageo, connu pour ses marques telles que Johnnie Walker, Guinness et Smirnoff, traverse une période mouvementée. Son nouveau PDG, Dave Lewis, surnommé « Dave le Drastique » en raison de sa réputation de réformateur, a annoncé une forte révision à la baisse de ses prévisions annuelles.

Les États-Unis et la Chine, maillons faibles

Diageo a annoncé une baisse de 4 % de son chiffre d’affaires pour le premier semestre de l’exercice 2026, à 10,5 milliards de dollars (9,7 milliards d’euros), tandis que le chiffre d’affaires organique a reculé de 2,8 %. Le bénéfice d’exploitation a diminué de 1,2 %, à 3,1 milliards de dollars (2,9 milliards d’euros).