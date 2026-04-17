Dr. Oetker résiste aux incertitudes mondiales avec des résultats solides

Malgré un contexte économique difficile, Dr. Oetker a enregistré un résultat stable en 2025. Grâce à « des priorités claires et des produits innovants », le groupe agroalimentaire a pu maintenir sa position concurrentielle.

Des vents contraires en Amérique

« À une époque marquée par des troubles géopolitiques et des marchés fluctuants, la stabilité ne va pas de soi », a déclaré Carl Oetker, président du comité de direction international. Le groupe agroalimentaire, y compris sa filiale Coppenrath & Wiese, a réalisé un chiffre d’affaires de 4,3 milliards d’euros, soit une hausse de 3 % après correction des fluctuations monétaires.