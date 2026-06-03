Nestlé rachète intégralement le fabricant de repas instantanés Yfood

Nestlé a acquis le reste des parts de Yfood, le fabricant en pleine expansion de repas prêts à boire. La multinationale souhaite toucher de nouveaux publics à l’échelle mondiale avec la marque « smart food ».

Une croissance à deux chiffres

En 2023, Nestlé avait déjà déboursé 220 millions d’euros pour une participation de 49 % dans Yfood et rachète désormais l’intégralité de l’entreprise. Le groupe ne communique pas les détails financiers de la transaction. Les deux fondateurs et co-PDG, Benjamin Kremer et Noel Bollmann, quittent leur entreprise. Les autorités de la concurrence doivent toutefois encore approuver l’opération. Pour Neslté, il s’agit de la première acquisition sous la direction du PDG Philipp Navratil, qui est à la tête de la plus grande entreprise agroalimentaire au monde depuis septembre 2025.