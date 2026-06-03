Aldi concrétise ses projets d’ouverture le dimanche en Belgique

Aldi souhaite également ouvrir ses magasins belges le dimanche matin : le distributeur a présenté ses projets en la matière aux syndicats. Les négociations officielles sur les conditions doivent encore débuter.

Sur une base volontaire

Le fait qu’Aldi envisage désormais d’ouvrir ses magasins le dimanche avait déjà été révélé en avril : à l’époque, cette nouvelle avait provoqué une vive agitation et même une vague de grèves dans les magasins belges. Les syndicats étaient mécontents de la manière dont la nouvelle avait été rendue publique. Cette semaine, le discounter a présenté ses projets plus en détail aux syndicats, selon De Tijd. Aldi souhaite que tous ses magasins restent ouverts le dimanche de 8h30 à 13h. Les employés peuvent choisir d’y travailler sur une base volontaire et bénéficieront d’une prime financière ou d’heures de congé supplémentaires. Les magasins ne seront pas ouverts les jours fériés légaux.

On ne sait pas encore quand les ouvertures dominicales pourront débuter. Selon le syndicat indépendant Synova (le nouveau nom de l’ACLVB), aucun accord sur les ouvertures dominicales ne sera conclu avant l’été. « Nous ne sommes pas enthousiastes, mais il est difficile de s’opposer aux ouvertures dominicales », déclare le représentant syndical Wilson Wellens. « Les gens sont soulagés que ce soit sur une base volontaire. »

Seul Colruyt reste fermé

Son rival Lidl souhaite également ouvrir ses magasins belges le dimanche. Dans un premier temps, cela concernerait environ 150 magasins, soit près de la moitié du total. À terme, l’objectif est toutefois d’ouvrir tous les magasins le dimanche. Le calendrier n’est pas encore clairement défini. Le leader du marché, Colruyt, a toujours affirmé jusqu’à présent que les ouvertures dominicales n’étaient pas rentables et risque donc d’être bientôt la seule chaîne de supermarchés belge à rester fermée le dimanche – sauf dans les lieux touristiques pendant la haute saison. Les filiales de Colruyt, Spar, Okay et Cru, sont quant à elles ouvertes tous les dimanches.

Depuis la franchisation de toutes les succursales Delhaize en 2023, l’ouverture le dimanche est devenue un nouvel atout concurrentiel majeur dans le secteur de la grande distribution alimentaire belge. Grâce notamment à ces horaires d’ouverture élargis, Delhaize gagne des parts de marché, tandis que les discounters sont sous pression. Carrefour ouvre désormais également tous ses magasins le dimanche. C’était déjà le cas depuis plus longtemps pour Intermarché, Albert Heijn et Jumbo, entre autres. De plus en plus souvent, les supermarchés sont même ouverts sept jours sur sept.