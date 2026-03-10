Du chocolat cultivé en laboratoire commercialisé dès cette année

Du cacao sans plante : c’est ce que lance le géant belge des ingrédients de boulangerie Puratos aux États-Unis. Le premier chocolat professionnel fabriqué à partir de cacao cultivé en laboratoire sera commercialisé à la fin de cette année.

Une réponse à la crise du cacao

L’industrie du chocolat est sous pression depuis des années. Le changement climatique, les maladies et la déforestation illégale en Afrique de l’Ouest – où se concentre 70 % de la production mondiale de cacao – ont entraîné des prix record et des récoltes imprévisibles. En 2024, le prix du cacao a atteint un sommet historique de 12 000 dollars la tonne, avant de chuter à nouveau sous la barre des 4 000 dollars au début de l’année 2026.