Duvel Moortgat rachète un pionnier américain de la bière artisanale

Duvel Moortgat rachète la marque de bière américaine Stone, l’un des pionniers du mouvement américain de la bière artisanale, au brasseur japonais Sapporo. Il y a quelques semaines, le brasseur avait déjà acquis la marque américaine de bière blonde Trumer.

Opportunités d’acquisition

C’est Firestone Walker, la filiale américaine de la société belge Duvel Moortgat, qui rachète Stone Brewing à Sapporo, qui souhaite se concentrer sur sa propre marque. Fondée en 1996, Stone est connue pour des bières telles que la Stone IPA, la Stone Pilsner et la Stone Hazy IPA. Duvel Moortgat va désormais brasser ces bières dans deux de ses brasseries américaines existantes, rapporte De Tijd.

Il s’agit déjà de la deuxième acquisition américaine en quelques semaines pour le brasseur belge, puisque plus tôt ce mois-ci, Duvel Moortgat a racheté la marque de pils américaine Trumer au brasseur The Gambrinus Company. Une décision surprenante, car le marché américain de la bière traverse une période difficile. La part du chiffre d’affaires des États-Unis dans celui de l’entreprise belge est passée de 36 % à 30 %, mais le PDG Michel Moortgat voit des opportunités de faire de bonnes affaires.