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Écrit par Stefan Van Rompaey
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Le groupe Rewe franchit la barre des 100 milliards d’euros de chiffre d’affaires

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Food22 avril, 2026
Shutterstock.com

Le groupe allemand de distribution Rewe, qui regroupe non seulement des supermarchés mais aussi une importante division touristique, a réalisé pour la première fois l’année dernière un chiffre d’affaires supérieur à 100 milliards d’euros. Les bénéfices ont été mis sous pression par la hausse des coûts.

Une concurrence acharnée

Malgré des conditions difficiles, Rewe a enregistré l’année dernière une hausse de 4 % de son chiffre d’affaires, pour atteindre un total de 100,4 milliards d’euros, indique l’entreprise dans un communiqué de presse. Sur le marché allemand de la distribution, très concurrentiel, Rewe a réussi à enregistrer une hausse de 3 %, tandis que Penny a tenu bon dans la guerre des prix entre les discounters (+0,7 %). Les commerçants indépendants affiliés à Rewe ont réalisé un chiffre d’affaires de 20,4 milliards d’euros au cours de l’exercice écoulé, soit une hausse de 7,2 %. Les activités de distribution internationales, avec des chaînes telles que Billa, Bipa, Adeg et Iki en Autriche et en Europe centrale, ont vu leur chiffre d’affaires augmenter de 4,8 %. Le secteur du tourisme a poursuivi sa croissance avec une hausse de 18 % de son chiffre d’affaires.

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