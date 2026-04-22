La pression sur les marges pousse les distributeurs alimentaires vers le retail media, la santé et l’IA

Les détaillants européens subissent une pression constante sur leurs marges, en raison de la hausse des coûts et de la prudence des consommateurs. Selon un nouveau rapport, les opportunités se trouvent dans les marques de distributeur, les soins de santé, le retail media, les fusions et acquisitions, ainsi que l’intelligence artificielle.

Un marché relativement stable

En 2025, le chiffre d’affaires du commerce alimentaire de détail européen a augmenté de 3,4 %, une croissance principalement tirée par une hausse des prix à la consommation de 2,9 %, tandis que le volume a progressé de 0,6 %. Le chiffre d’affaires a ainsi augmenté pour la deuxième année consécutive en termes réels (corrigé de l’inflation). Les marques de distributeur ont continué à gagner du terrain et ont atteint une part de marché de 40 %, tandis que la croissance du commerce en ligne a ralenti. Le secteur s’attend à un marché de consommation relativement stable en 2026, même si l’impact du conflit au Moyen-Orient reste encore incertain.