[Interview] « Les cuisines du monde, une catégorie attractive pour les détaillants » (Kaisa Lipponen, Paulig)

Les recettes tex-mex constituent une porte d’entrée savoureuse et facile vers la catégorie des cuisines du monde. Grâce notamment à des acquisitions, le leader du marché Paulig étend désormais son champ d’action aux cuisines asiatiques : « Le goût est notre force. »

Pôle européen en Belgique

Pour beaucoup de gens, Paulig n’est peut-être pas encore un nom très connu, mais avec un chiffre d’affaires de 1,39 milliard d’euros, dont plus d’un milliard dans l’alimentation, ce n’est pas un acteur insignifiant dans le monde des produits de grande consommation. Le groupe d’origine finlandaise est présent dans 13 pays européens et vend ses produits dans environ 80 pays à travers le monde. Il emploie 2 700 personnes réparties sur 14 sites de production.