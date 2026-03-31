Duvel Moortgat se détourne de la bière après sa première baisse de chiffre d’affaires en 20 ans

Pour la première fois en deux décennies, les ventes de Duvel Moortgat sont en baisse. Le brasseur belge accélère donc le déploiement de boissons sans alcool et de nouvelles boissons. Le PDG Michel Moortgat envisage même de lancer une boisson énergisante et, éventuellement, sa propre boisson rafraîchissante.

Premier recul en deux décennies

En 2025, Duvel Moortgat a enregistré un chiffre d’affaires de 598 millions d’euros, soit une baisse de 1,7 % par rapport à l’année précédente. Le volume a également reculé d’environ 2 %, à 2,2 millions d’hectolitres. Le brasseur enregistre ainsi sa première baisse des ventes en vingt ans, si l’on exclut l’année 2020 marquée par la pandémie de Covid-19.