Ekoplaza s’empare de trois anciens supermarchés Jumbo

Ekoplaza, la plus grande chaîne de supermarchés bio des Pays-Bas, ouvrira en avril et mai trois nouveaux magasins dans d’anciens locaux Jumbo à Utrecht et La Haye. En 2025, la chaîne a réalisé une croissance autonome de son chiffre d’affaires de 7 %.

Popularité croissante des produits biologiques

Les nouveaux magasins étaient auparavant des succursales Jumbo City, mais Jumbo a décidé il y a quelque temps de ne pas poursuivre cette enseigne de magasins urbains. Les locaux sont actuellement en cours de transformation pour s’adapter au concept commercial d’Ekoplaza. Les magasins situés dans la Nachtegaalstraat à Utrecht (qui rouvrira le 1er avril) et dans la Frederik Hendriklaan à La Haye (15 avril) adopteront le concept « Foodmarqt », qui met l’accent sur un large assortiment de produits frais, avec des repas biologiques, des fromages artisanaux et du poisson fraîchement découpé. Ekoplaza ouvrira ses portes le 1er mai dans la Twijnstraat à Utrecht.

En 2025, Ekoplaza a surpassé le marché avec une croissance autonome de son chiffre d’affaires de 7 %. Le détaillant souligne l’augmentation du nombre de nouveaux clients et la popularité croissante des aliments biologiques. D’autres ouvertures de magasins et rénovations sont prévues dans le courant de l’année.

« Nous sommes fiers de notre croissance au cours de l’année écoulée et envisageons 2026 avec confiance. Nous constatons que l’intérêt pour une alimentation saine et équitable ne cesse de croître, et avec l’ouverture de ces trois nouveaux magasins, nous rapprochons encore davantage les aliments biologiques des consommateurs », déclare Erik Does, PDG d’Udea, la société mère d’Ekoplaza aux Pays-Bas et de Färm en Belgique.