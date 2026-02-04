[En image] HelloFresh ouvre un pop-up store pour les indécis de dernière minute

À la gare centrale d’Anvers, HelloFresh a ouvert « le magasin plus besoin d’aller au magasin », où les navetteurs peuvent acheter un kit repas complet à préparer chez eux. Plus tard, ce pop-up s’installera à Utrecht.

La décision concernant le dîner est prise tardivement

Le magasin temporaire est situé dans le hall d’entrée menant aux voies souterraines de la gare, où passent chaque jour environ 40 000 voyageurs. Ceux-ci peuvent y acheter un kit repas « grab & go » pour deux personnes (avec fiche recette) pour 9,90 euros et repartir en quelques minutes.

HelloFresh souhaite toucher les navetteurs, pour qui préparer le dîner est souvent une tâche stressante. Une étude commandée par le producteur de kits repas révèle en effet qu’un Flamand sur cinq ne décide du menu du dîner qu’à la fin de sa journée de travail. Pour près de la moitié d’entre eux, réfléchir, discuter et organiser le dîner est plus frustrant que la préparation elle-même. 56 % n’ont souvent ni l’énergie ni la motivation nécessaires pour préparer un repas frais après le travail, et ce pourcentage atteint 65 % chez les jeunes navetteurs (25-34 ans). Par conséquent, plus de la moitié des navetteurs (52 %) mangent moins sainement pendant la semaine de travail.

« Aider les navetteurs »

« Nous savons que l’envie de cuisiner des plats frais est là, mais qu’après une journée de travail, on est souvent tout simplement à bout de forces », explique Thomas Stroo, directeur opérationnel chez HelloFresh. « Avec cette initiative sur le quai, nous voulons aider les navetteurs au moment où ils en ont le plus besoin : pendant l’heure de pointe du soir. Pour nous, la gare centrale d’Anvers est l’endroit idéal pour voir comment nous pouvons réduire ce seuil pour les navetteurs. Nous sommes curieux de savoir si ce concept « grab-and-go » offre effectivement la tranquillité et la commodité nécessaires pour choisir un repas nutritif fait maison, même pendant les journées de travail chargées. »

Le magasin sera ouvert du 3 au 21 février 2026. Il se rendra ensuite aux Pays-Bas, à la gare d’Utrecht Centraal, du 24 février au 14 mars.